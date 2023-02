Tennis: Atp Dubai, Passaro fuori al primo turno (Di martedì 28 febbraio 2023) Dubai, 28 feb. - (Adnkronos) - Francesco Passaro esce di scena al primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.855.495 dollari). L'azzurro, numero 110 del mondo, cede allo svedese Mikael Ymer, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e sette minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023), 28 feb. - (Adnkronos) - Francescoesce di scena aldel torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.855.495 dollari). L'azzurro, numero 110 del mondo, cede allo svedese Mikael Ymer, numero 59 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e sette minuti.

