Tennis: Atp Dubai, Arnaldi ko al primo turno contro Medvedev (Di martedì 28 febbraio 2023) Dubai, 28 feb. - (Adnkronos) - Matteo Arnaldi ko al primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.855.495 dollari). L'azzurro, numero 111 del mondo, cede al russo Daniil Medvedev, numero 7 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 31 minuti.

