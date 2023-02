Tennis | Angelique Kerber diventa mamma | è nata Liana

Leggi su sportface

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ex numero 1 del mondo e 3 volte campionessa dei tornei del Grande Slam, ma nulla di tutto ciò è paragonabile all’immensa gioia vissuta in questi giorni da. Come comunicato pochi minuti fa sui propri canali social, la leggenda delfemminile tedesco è ufficialmente una madre: la piccola, infatti, èlo scorso 25 febbraio. “Benvenuta nella nostra famiglia – ha scrittonel suo post –. Averti con noi è la più bella e sconvolgente emozione che io abbia mai provato“. Già tantissime le colleghe che le hanno fatto pubblicamente gli auguri, come Sabine Lisicki, Caroline Wozniacki, Urszula Radwanska e Dominika Cibulkova. View this post on Instagram A post shared by...