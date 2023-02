Tenetevi forte | sul possesso palla ha ragione Caressa L’ultimo scudetto così risale al 2012

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 febbraio 2023) Prima premessa. Come spesso accade, le discussioni che accendono interesse in Italia sono obsolete. Stare ancora a parlare della centralità delè come dibattere dell’importanza di arrivare vergini al matrimonio. Arriviamo con circa due secoli di ritardo. Seconda premessa. Si fa molta fatica a considerare spontaneo quel che accade in televisione, in trasmissioni che hanno una scaletta ben precisa e quattro persone che debbono parlare di calcio. Temiamo che uno dei pochi imprevisti accaduti in tv abbia riguardato il povero Franco Scoglio. Detto questo, a Sky staranno godendo e non poco. Dazn ha speso tutti quei soldi per il quasi monopolio della Serie A e a fare notizia sono sempree il suo salotto. Lui spesso e volentieri recita il ruolo del cattivo, è pagato per questo, si prende le sue buone vagonate di merda ...