Tendopoli di migranti sotto le mura Aureliane sgomberata (Di martedì 28 febbraio 2023) La Tendopoli di migranti e senzatetto in viale Pretoriano è stata sgomberata dalle forze dell'ordine. Non è la prima volta Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladie senzatetto in viale Pretoriano è statadalle forze dell'ordine. Non è la prima volta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... masi_marcri : Via Pretoriano: sgomberata la tendopoli dei migranti sotto alle mura Aureliane - infoitinterno : Roma, sgomberata la tendopoli dei migranti in via Pretoriano - infoitinterno : Viale Pretoriano, sgomberata la tendopoli dei migranti davanti alle Mura Aureliane - alex_dx_ : #CASTROPRETORIO #sgomberata la #tendopoli dei #migranti di #ViaPretoriano a ridosso delle #muraAureliane Le operaz… - bizcommunityit : Via Pretoriano: sgomberata la tendopoli dei migranti sotto alle mura Aureliane -