Tempo instabile e freddo | ma migliora nel weekend

(Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - La bassa pressione posizionata tra Baleari e Sardegna si sta spostando sul Tirreno portando un peggioramento meteo sull'Italia. Piogge erali sparsi sono attesi già oggi sulle isole Maggiori e regioni del Sud per poi risalire la Penisola interessando anche il Centro-Nord. Neve in arrivo sull'Appennino centrale fino a quote medie e poi su quello settentrionale fin verso i fondovalle. Seconda parte della settimana che, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, vedrà ancora condizioni meteo instabili ma con un progressivomento in vista del. Previsioni meteo per oggi: AL NORD: Al mattino cieli coperti; deboli nevicate sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali al di sopra dei 150-200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In ...