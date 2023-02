Tegola Roma, espulso con la Cremonese, salterà la gara con la Juventus! (Di martedì 28 febbraio 2023) La Roma sta disputando in questi minuti il match contro la Cremonese, sfida valida per la 24° giornata di Serie A. I giallorossi stanno momentaneamente pareggiando 1-1: alla rete di Tsadjout per i grigiorossi, ha risposto Leonardo Spinazzola per la squadra capitolina. La squadra di Josè Mourinho però non sta disputando una grande partita e, infatti, poche volte è riuscita a rendersi davvero pericolosa. Roma, pessima notizia: salta la Juve In particolare, l’allenatore portoghese è apparso molto nervoso e il direttore di gara è stato costretto a prendere una sanzione disciplinare: il tecnico giallorosso è stato espulso per eccessive proteste e, dunque, salterà la sfida contro la Juventus in programma il prossimo 5 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Mourinho, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 febbraio 2023) Lasta disputando in questi minuti il match contro la, sfida valida per la 24° giornata di Serie A. I giallorossi stanno momentaneamente pareggiando 1-1: alla rete di Tsadjout per i grigiorossi, ha risposto Leonardo Spinazzola per la squadra capitolina. La squadra di Josè Mourinho però non sta disputando una grande partita e, infatti, poche volte è riuscita a rendersi davvero pericolosa., pessima notizia: salta la Juve In particolare, l’allenatore portoghese è apparso molto nervoso e il direttore diè stato costretto a prendere una sanzione disciplinare: il tecnico giallorosso è statoper eccessive proteste e, dunque,la sfida contro la Juventus in programma il prossimo 5 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Mourinho, ...

