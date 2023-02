Tavelli | «Marotta | discorso aziendale Ricorda il vero obiettivo dell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 febbraio 2023)questo pomeriggio ha parlato della situazionee di come la squadra di Inzaghi deve riprendersi dopo i tanti passaggi a vuoto (vedi articolo). Sulle dichiarazioni dell’AD Sport si esprimea Sky Sport 24. AZIENDALISTA – Giuseppeè intervenuto all’indomani di Bologna-Inter per far sentire la voce della società. Fabiocommenta: «Lui fa un. Cioè:qual è il primo, il quarto posto, perché è undi soldi. L’Inter è ancora in Champions League e la Coppa Italia, ma credo che se chiedessimo qual è la cosa irrinunciabile è arrivare fra le prime quattro. Non c’è un’alternativa a questo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...