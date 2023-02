Tartarughe Ninja | Joe Manganiello doveva essere Casey Jones nello spin-off

(Di martedì 28 febbraio 2023) L'attore ha svelato che è stato molto vicino a interpretare il personaggio in un film-off della saga. Nel corso di una recente intervista, Joeha rivelato distato molto vicino a interpretarein un film-off diprodotto da Paramount Pictures. Questo sarebbe accaduto quasi 10 anni fa. Rispondendo allo sceneggiatore e regista Jason Eisener (Hobo with a Shotgun), che ha rivelato di aver proposto un film indipendente sucinque anni fa,ha dichiarato: "Circa dieci anni fa, la Paramount voleva fare qualcosa con me e io ho detto che volevo interpretare... Lo avrei fatto in un batter ...

Tartarughe Ninja: Joe Manganiello doveva essere Casey Jones ... Movieplayer

