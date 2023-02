Taranto, cadavere trovato in scarpata: 3 fermi per omicidio (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tre persone, presunte responsabili dell’omicidio di Natale Naser Bahtijari, 21 anni, consumato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi a Manduria, in provincia di Taranto, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto alle prime ore dell’alba da agenti della Squadra Mobile della Questura di Taranto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura distrettuale di Lecce. I dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina in Questura alle 10 nel capoluogo jonico. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato ai piedi di una scarpata nei pressi di Manduria, sulla strada che porta a Oria, nel brindisino. Sul cadavere, semi nascosto dietro la vegetazione, vennero trovate ferite da arma da taglio e segni di violenza. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tre persone, presunte responsabili dell’di Natale Naser Bahtijari, 21 anni, consumato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi a Manduria, in provincia di, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto alle prime ore dell’alba da agenti della Squadra Mobile della Questura di. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura distrettuale di Lecce. I dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina in Questura alle 10 nel capoluogo jonico. Il corpo senza vita del giovane è statoai piedi di unanei pressi di Manduria, sulla strada che porta a Oria, nel brindisino. Sul, semi nascosto dietro la vegetazione, vennero trovate ferite da arma da taglio e segni di violenza. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Taranto, cadavere trovato in scarpata: 3 fermi per omicidio . #Adnkronos - vivereitalia : Taranto, cadavere trovato in scarpata: 3 fermi per omicidio - Giacinto_Bruno : RT @Adnkronos: Taranto, cadavere trovato in scarpata: 3 fermi per omicidio . #Adnkronos - Adnkronos : Taranto, cadavere trovato in scarpata: 3 fermi per omicidio . #Adnkronos - ledicoladelsud : Taranto, cadavere trovato in scarpata: 3 fermi per omicidio -