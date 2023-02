Taranto | 21enne trovato morto sotto un cavalcavia | fermati tre giovani con l’accusa di omicidio Possibili legami con traffico di droga

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tredi Manduria, uno di 19 e gli altri di 22 anni, sono staticondi aver ucciso Natale Naser Bahtijari, ilnato a Campi Salentina assassinato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio scorsi nella città della provincia dila mattina seguenteundella via vecchia comunale che conduce ad Oria (Brindisi). Il corpo presentava segni di violenza e ferite compatibili con armi da taglio sul collo e altre parti del corpo. Alle prime ore dell’alba, personale della Squadra Mobile della polizia di, su disposizione della magistratura di Lecce, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale di Lecce a carico dei presunti responsabili ...

sono stati sottoposti a fermo dalla Squadra Mobile di, su disposizione della magistratura di Lecce, con l'accusa di aver ucciso Natale Naser Bahtijari, ilnato a Campi Salentina, di ...

Il 21enne era stato ritrovato nelle campagne di Manduria, in provincia di Taranto lungo la via vecchia comunale che conduce ad Oria, nel Brindisino, e presentava una profonda ferita da arma da taglio ...Lo avevano ritrovato cadavere lo scorso giovedì nelle campagne di Manduria, in provincia di Taranto. Tre persone sono state fermate ...