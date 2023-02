Tarallo: ‘Vicario non vale Meret, non è pronto per…’ (Di martedì 28 febbraio 2023) Luciano Tarallo, preparatore dei portieri ex Napoli, parla così a Radio Marte: "Vicario? Non vale assolutamente Meret. Alex è... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Luciano, preparatore dei portieri ex Napoli, parla così a Radio Marte: "Vicario? Nonassolutamente. Alex è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @cn1926it: Tarallo: “#Vicario non vale assolutamente #Meret! Alex ha una qualità in più” - cn1926it : Tarallo: “#Vicario non vale assolutamente #Meret! Alex ha una qualità in più” - sscalcionapoli1 : Tarallo: “Meret è il portiere italiano più forte in questo momento, è meglio di Vicario” - apetrazzuolo : L'EX - Tarallo: 'Meret è il portiere italiano più forte in questo momento, è meglio di Vicario' - ilnapolionline : Tarallo: 'Vicario non è da Napoli, Onana sta facendo danni all'Inter' - -