Tamara Pisnoli a casa di Ilary Blasi, l’ultima uscita pubblica prima della condanna: c’era anche Teo Mammuccari (Di martedì 28 febbraio 2023) Una festa a casa di Ilary Blasi a pochi giorni dalla condanna a 7 anni e 2 mesi. Tamara Pisnoli era tra gli ospiti nella villa dell’Eur della conduttrice dell’Isola dei famosi, meno di due settimane prima di essere giudicata colpevole di tentata estorsione, rapina e lesioni. Per l’ex moglie di Daniele De Rossi si tratta dell’ultima cena pubblica prima della condanna. Come mostra lo scatto pubblicato sul profilo Instagram della fanpage di Ilary Blasi, e ripreso da La Repubblica, alla festa erano presenti anche altre persone vicine a Ilary ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Una festa adia pochi giorni dallaa 7 anni e 2 mesi.era tra gli ospiti nella villa dell’Eurconduttrice dell’Isola dei famosi, meno di due settimanedi essere giudicata colpevole di tentata estorsione, rapina e lesioni. Per l’ex moglie di Daniele De Rossi si tratta delcena. Come mostra lo scattoto sul profilo Instagramfanpage di, e ripreso da La Re, alla festa erano presentialtre persone vicine a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @fanpage: Una cena tra amici in zona Eur, con la presenza di Blasi e Mammucari. Le ultime ore di Tamara Pisnoli prima di ricevere la con… - fanpage : Una cena tra amici in zona Eur, con la presenza di Blasi e Mammucari. Le ultime ore di Tamara Pisnoli prima di rice… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Una cena tra amici pubblicata a casa di Ilary Blasi con Teo Mammucari che fa l’ipnosi. C’è anche Tamara Pisnoli, ex di Daniele… - fanpage : Una cena tra amici pubblicata a casa di Ilary Blasi con Teo Mammucari che fa l’ipnosi. C’è anche Tamara Pisnoli, ex… - Pall_Gonfiato : Le rivelazioni su Tamara #Pisnoli, ex moglie di #DeRossi: “Prendete i soldi, poi ammazzatelo” -