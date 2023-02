Taekwondo | Italia | i convocati per il Bulgaria Open 2023 C’è Simone Alessio

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) Per lo staff tecnico della nazionalena di, il dado è tratto. In vista del, gli allenatori azzurri hanno infatti reso noto l’elenco deiper il torneo G2 che si terrà alla Sports Complex “Asics Arena” di Sofia, nel fine settimana del 4 e 5 marzo. Sono 16 i selezionati: 6 uomini e 10 donne. Fra gli uomini spicca certamente la convocazione di, nei -80 kg, senza dimenticare Dennis Barretta (-63 kg) e Antonio Gerrone (-87 kg). Fra le donne invece vi sarà grande attesa per Sarah Al Halwani (-49 kg) e Maristella Smiraglia (+73 kg). Da non sottovalutare infine il resto della spedizione tricolore, che vorrà cercare di arrivare, nei rispettivi tabelloni, il più lontano possibile. Di seguito l’elenco ...