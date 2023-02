Tabellone Atp Dubai 2023: rientra Novak Djokovic, Sonego unico azzurro al via (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai, ricco torneo sul veloce all’aperto in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 27 febbraio al 2 marzo. Torna in campo Novak Djokovic dopo il trionfo a Melbourne e il suo esordio sarà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni. Rublev prova ad uscire da un febbraio di risultati non positivi e la testa di serie numero due gli viene in aiuto, con un paio di turni abbordabili. Discreto sorteggio per Lorenzo Sonego, che in condizioni all’aperto contro Huesler parte con i favori del pronostico. Di seguito il Tabellone completo. COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Dubai 2023 PRIMO TURNO (1) Djokovic vs (Q) Machac Griekspoor b. Lestienne 6-4 3-6 6-2 (Q) Kotov b. (WC) ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilprincipale dell’ATP 500 di, ricco torneo sul veloce all’aperto in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 27 febbraio al 2 marzo. Torna in campodopo il trionfo a Melbourne e il suo esordio sarà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni. Rublev prova ad uscire da un febbraio di risultati non positivi e la testa di serie numero due gli viene in aiuto, con un paio di turni abbordabili. Discreto sorteggio per Lorenzo, che in condizioni all’aperto contro Huesler parte con i favori del pronostico. Di seguito ilcompleto. COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1)vs (Q) Machac Griekspoor b. Lestienne 6-4 3-6 6-2 (Q) Kotov b. (WC) ...

