Svelata la data per la statua di Paolo Rossi: sarà il 9 marzo (Di martedì 28 febbraio 2023) La scultura dedicata a Paolo Rossi Il 9 marzo è una data importante per il Vicenza: la squadra veneta nasce nel 1902 proprio in questa data. Quest’anno, poi, nelle celebrazioni per l’anniversario verra inaugurata la statua dedicata a Paolo Rossi. L’opera in bronzo verrà esposta davanti allo stadio Menti ed è stata ideata dallo scultore Domenico Sepe e poi completata dalla fonderia di Gambellara. Come riporta Il Giornale di Vicenza la statua sarà a grandezza naturale e sarà rivolta verso la città. Inoltre avrà la maglia biancorossa numero 9. “Pablito” giocava con questo numero quand’era nelle file del Lane. L’ideatore ha parlato dell’opera. Ecco le sue parole: ” è una scultura che nasce come omaggio al ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 28 febbraio 2023) La scultura dedicata aIl 9è unaimportante per il Vicenza: la squadra veneta nasce nel 1902 proprio in questa. Quest’anno, poi, nelle celebrazioni per l’anniversario verra inaugurata ladedicata a. L’opera in bronzo verrà esposta davanti allo stadio Menti ed è stata ideata dallo scultore Domenico Sepe e poi completata dalla fonderia di Gambellara. Come riporta Il Giornale di Vicenza laa grandezza naturale erivolta verso la città. Inoltre avrà la maglia biancorossa numero 9. “Pablito” giocava con questo numero quand’era nelle file del Lane. L’ideatore ha parlato dell’opera. Ecco le sue parole: ” è una scultura che nasce come omaggio al ...

