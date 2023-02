Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crocerossa : ?? Il bilancio del naufragio sulle coste calabresi è drammatico e i volontari CRI, in queste ore, sono ancora impegn… - SaveChildrenIT : Tra i 59 superstiti del CARA di #Crotone abbiamo incontrato 10 minori, tra cui Afghani, Pakistani, Somali e Siriani… - SimoneAlliva : #Crotone Potrebbero essere più di 100 le vittime del naufragio. I soccorritori non hanno un numero attendibile del… - 8e30it : Cosenza – Reggina: l’incasso del derby ai minori superstiti del naufragio di Cutro - TV7Benevento : Migranti: Serie B, incasso di Cosenza-Reggina ai minori superstiti del naufragio - -

Uno degli scafistibarcone naufragato fu aggredito sulla battigia di Steccato di Cutro subito dopo la tragedia in un tentativo di linciaggio da parte dei. La scena fu notata dai carabinieri intervenuti ...... la moglie non è nell'elenco deima in quello dei dispersi. E dopo qualche ora finirà nella lista nera delle vittime. 'È stato straziante - racconta il direttorecentro di accoglienza ...Sono arrivati i corpicini di quattordici bambini, decine di persone annegate e pochi, ... Questo dicono i software che monitorano le condizionimare. Due metri d'onda non creano una ...

Superstiti del naufragio di Cutro tentarono linciaggio scafista. Domani la camera ardente Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Dai verbali delle autorità intervenute per salvare i migranti caduti in acqua al largo di Steccato di Cutro, in un naufragio che è arrivato oggi a contare 64 vittime, emergono dettagli sconvolgenti su ...Nella strage di migranti a Crotone molti sono minori: almeno 15 vittime avevano meno di 18 anni, tanti anche i superstiti ...