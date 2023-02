SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 28 febbraio 2023

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Idell’deldi, 28. Nessun 6 né ‘5+1’ è stato realizzato. Questa la combinazione: 7, 16, 47, 49, 50, 73. Numero Jolly: 45. Numero Superstar: 41. Sono stati realizzati dieci ‘5’, che vincono 25.163 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 61,3 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

