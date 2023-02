**Superbonus: Camera respinge pregiudiziali a decreto cessione crediti** (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Con 172 voti contrari, 111 favorevoli e 16 astenuti, la Camera ha respinto le pregiudiziali presentate dal Pd e dal Movimento 5 stelle al decreto legge sulla cessioni crediti relativi al Superbonus. Il Terzo polo si è astenuto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Con 172 voti contrari, 111 favorevoli e 16 astenuti, laha respinto lepresentate dal Pd e dal Movimento 5 stelle allegge sulla cessioni crediti relativi al Superbonus. Il Terzo polo si è astenuto.

