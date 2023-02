Superbonus | Ance | “A rischio 115mila cantieri e 32mila imprese”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’Associazione nazionale dei costruttori edili torna a parlare dello stop alesprimendo “forte preoccupazione per la situazione esplosiva venutasi a creare dopo l’approvazione del decreto legge sulla cessione dei crediti, che non risolve in nessun modo il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi”. Per i costruttori il decreto legge sulla cessione dei crediti non risolve in nessun modo il problema dei crediti incagliati del“Si tratta – ha spiegato il vicepresidente di, Stefano Betti, in audizione presso la commissione Finanze della Camera – di circa 19 miliardi di euro, già maturati, che se non pagati mettono a115.000di ristrutturazione delle case in tutta Italia, oltre 32.000e 170.000 lavoratori, che raddoppiano se ...