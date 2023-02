Superbonus, 4,9 milioni di partite Iva non potranno usare i crediti o cederli a terzi. Ecco perché (Di martedì 28 febbraio 2023) Sono sette milioni i contribuenti che, con il nuovo decreto, sono esclusi da tutti i bonus casa (non solo il Superbonus). E tra loro ci sono anche parti dell’economia che finora il governo guidato da Giorgia Meloni aveva dato la sensazione di voler proteggere. Primo fra tutti il cosiddetto popolo delle partite Iva. A fare l’elenco dei “danneggiati” è oggi Il Sole 24 Ore che al tema dedica l’apertura del giornale. In cima all’elenco ci sono i cosiddetti “esodati”, quelli colpiti dalla fase transitoria ancora non chiarita, tra i proprietari delle villette e coloro che hanno avviato lavori senza aver presentato la Cilas (o perché non necessaria o per altri motivi). Ma tra gli esclusi inattesi ci sono coloro che, titolari di partita Iva, aderiscono al regime fiscale forfettario. Una fascia ormai ampia tra i ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Sono settei contribuenti che, con il nuovo decreto, sono esclusi da tutti i bonus casa (non solo il). E tra loro ci sono anche parti dell’economia che finora il governo guidato da Giorgia Meloni aveva dato la sensazione di voler proteggere. Primo fra tutti il cosiddetto popolo delleIva. A fare l’elenco dei “danneggiati” è oggi Il Sole 24 Ore che al tema dedica l’apertura del giornale. In cima all’elenco ci sono i cosiddetti “esodati”, quelli colpiti dalla fase transitoria ancora non chiarita, tra i proprietari delle villette e coloro che hanno avviato lavori senza aver presentato la Cilas (onon necessaria o per altri motivi). Ma tra gli esclusi inattesi ci sono coloro che, titolari di partita Iva, aderiscono al regime fiscale forfettario. Una fascia ormai ampia tra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardo_fra : SUPERBONUS PER NOMISMA IMPATTO ECONOMICO: 195 mld TUTELA AMBIENTALE: dai risultati dello studio emerge una riduzion… - federicofubini : Il #superbonus e i suoi fratelli sono stati il miraggio del 'graduidamente' non per milioni di elettori (e non sol… - dellorco85 : (ANSA) 21 FEB - Per chi ha beneficiato del #Superbonus il risparmio medio in bolletta è risultato pari a 964 euro a… - saverio951 : RT @Michele_Arnese: 'Casa, con lo stop alle cessioni 7 milioni senza bonus. Dl Superbonus: con l’addio allo sconto in fattura e al trasferi… - Bob6Rock : RT @Michele_Arnese: 'Casa, con lo stop alle cessioni 7 milioni senza bonus. Dl Superbonus: con l’addio allo sconto in fattura e al trasferi… -