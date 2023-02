Superbike, il Mondiale ritorna a Imola: appuntamento a luglio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Mondiale Superbike 2023 sbarcherà a Imola nel weekend del 14-16 luglio. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà la settima tappa del campionato riservato alle derivate di serie, incominciato lo scorso weekend in Australia. L’annuncio è stato dato nella giornata odierna da parte della FIM e della Dorna WSBK Organization. Tra i protagonisti vedremo anche i nostri Michael Ruben Rinaldi, Andrea Locatelli, Axel Bassani e Danilo Petrucci, oltre al campione del mondo Alvaro Bautista in sella alla Ducati. La prima volta di Imola nel calendario della Superbike risale al 2001: indimenticabile il finale di stagione vissuto nel 2002 che ha visto protagonisti Colin Edwards e Troy Bayliss, oltre al secondo titolo Mondiale vinto da Bayliss nel 2006. Il calendario tocca così quota ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Il2023 sbarcherà anel weekend del 14-16. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà la settima tappa del campionato riservato alle derivate di serie, incominciato lo scorso weekend in Australia. L’annuncio è stato dato nella giornata odierna da parte della FIM e della Dorna WSBK Organization. Tra i protagonisti vedremo anche i nostri Michael Ruben Rinaldi, Andrea Locatelli, Axel Bassani e Danilo Petrucci, oltre al campione del mondo Alvaro Bautista in sella alla Ducati. La prima volta dinel calendario dellarisale al 2001: indimenticabile il finale di stagione vissuto nel 2002 che ha visto protagonisti Colin Edwards e Troy Bayliss, oltre al secondo titolovinto da Bayliss nel 2006. Il calendario tocca così quota ...

