Super Mario Bros Il Film: la data di uscita negli Stati Uniti è stata anticipata

Universal ha annunciato che il Film ispirato ai videogiochi di Super Mario Bros arriverà prima del previsto nelle sale americane, modificando la data di uscita. I fan di Super Mario Bros dovranno attendere qualche giorno in meno negli Stati Uniti per poter vedere il Film che racconterà le avventure del simpatico idraulico ispirate ai popolari videogiochi: la data di uscita è infatti stata anticipata. L'appuntamento è ora stato fissato a mercoledì 5 aprile, invece che venerdì 7, giorno in cui il lungomentraggio animato debutterà in oltre 60 mercati diversi, tra cui quelli di Italia, Australia, Brasile, ...

