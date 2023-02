Sulla rissa al liceo di Firenze è scontro. Piantedosi alla dem Malpezzi: “Anche i ministri hanno libertà di opinione o no?” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell’Interno Piantedosi alla Commissione Affari costituzionali del Senato ha parlato Anche degli scontri tra studenti di opposte fazioni davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. E ha detto che la violenza è violenza e come tale va condannata senza ulteriori aggettivazioni. Lasciando intendere che se la violenza è violenza essa è esecrabile sia quando proviene dall’estrema destra sia quando promana dai centri sociali. L’obiettivo è quindi riuscire ad eliminare del tutto dall’agone politico metodi violenti indipendentemente dalla loro matrice ideologica. Piantedosi ha insomma fatto chiaramente capire che non intende accodarsi all’allarme antifascismo agitato dal Pd e dalle sinistre. Elogiando inoltre le tempestiive indagini che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro dell’InternoCommissione Affari costituzionali del Senato ha parlatodegli scontri tra studenti di opposte fazioni davanti alMichelangiolo di. E ha detto che la violenza è violenza e come tale va condannata senza ulteriori aggettivazioni. Lasciando intendere che se la violenza è violenza essa è esecrabile sia quando proviene dall’estrema destra sia quando promana dai centri sociali. L’obiettivo è quindi riuscire ad eliminare del tutto dall’agone politico metodi violenti indipendentemente dloro matrice ideologica.ha insomma fatto chiaramente capire che non intende accodarsi all’rme antifascismo agitato dal Pd e dalle sinistre. Elogiando inoltre le tempestiive indagini che ...

