Sulla guerra riuscirà Schlein a non fare del Pd la sesta stella dei 5s? (Di martedì 28 febbraio 2023) Al direttore - Basta chiacchiere. Maggioranza di governo capitanata da una giovane donna (al netto delle tensioni interne), opposizione guidata da una donna ancora più giovane (al netto ecc.). Un'Italia giovane, politicamente avanguardista e insieme matura. Se solo non pesasse quella zavorra al maschile dei 5 stelle. Conte saprà darsi una mossa?Luca Rigoni Chissà se un'Italia giovane e avanguardista, con donne finalmente al potere, avrà il coraggio di non trasformare ogni critica possibile formulata contro una donna di potere in un vile atto di sessismo. Al direttore - Facendo zapping tra le fumerie d'oppio dei talk-show ho rivisto, in grande spolvero, un ex inviato di guerra che, ai tempi del massacro di Bucha e di Irpin, si cimentò con una ricostruzione dei fatti, delle prove e delle date da cui si poteva trarre la conclusione che si trattasse di una ...

