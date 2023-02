Sul tram con coltello e martello | minacce a passeggeri e personale di bordo | fermato dai carabinieri

(Di martedì 28 febbraio 2023) Attimi di paura nel pomeriggio di martedì 28 febbraio suldelle Valli: attorno alle 17 un uomo, armato di, ha prima minacciato iin attesa alla fermata di Ranica e poi ha continuato a dare in escandescenze anche su un mezzo giunto poco dopo che viaggiava in direzione Bergamo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, si tratta di un 23enne che ha seminato il panico finché, avvisati dai presenti, idi Bergamo lo hannocon l’ausilio del taser, non senza difficoltà. Una volta adell’uomo ha mandato in frantumi alcuni finestrini del mezzo, gridando frasi senza alcun senso e mantenendo un atteggiamento minaccioso nei confronti degli altrie del ...

L'episodio dai contorni ancora poco chiari è avvenuto martedì verso le 16.30 su un tram della Teb in transito da via Negrisoli a Bergamo. Un uomo è salito sul tram a Ranica diretto a Bergamo e ha crea ...