Sud più compatto | sconfessa Calderoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 28 febbraio 2023 all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Occasione da non perdere, prevaricazione da non subire. Più la riforma leghista viene spinta in avanti, accelerando i tempi della ossessionante sua attuazione, più i territori meridionali prendono coscienza della necessaria, irrinunciabile autodifesa. Tra le prime reazioni, alcuni mesi fa, un documento di 50 Sindaci che chiedevano al presidente della Repubblica, Mattarella, un intervento per impedire stravolgimenti costituzionali. Beffarda l’uscita del proponente: sono un numero così esiguo, di fronte a 8 mila 100 Comuni esistenti in Italia, che non vale nemmeno la pena di prenderli in considerazione. Male gliene sta incogliendo sia per il contenuto della divisiva riforma proposta, che per i tempi attuatori ...