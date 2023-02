Striscia la Notizia, l’intervista all’avvocato che ha denunciato la Rai al AGCOM per il Festival di Sanremo (Di martedì 28 febbraio 2023) Stasera a Striscia la Notizia l’intervista all’avvocato che ha denunciato la Rai al AGCOM in seguito ai fatti avvenuti al Festival di Sanremo. Striscia la Notizia, intervista a Domenico Romito: l’avvocato che ha denunciato la Rai Ufficio Stampa Striscia la NotiziaQuesta sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato di “Rai Scoglio 24” Pinuccio intervista Domenico Romito, legale di AvvocatideiConsumatori.it, associazione che – dopo aver visto i servizi del tg satirico di Antonio Ricci – ha presentato la denuncia che ha portato l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ad aprire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Stasera alache hala Rai alin seguito ai fatti avvenuti aldila, intervista a Domenico Romito: l’avvocato che hala Rai Ufficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35) l’inviato di “Rai Scoglio 24” Pinuccio intervista Domenico Romito, legale di AvvocatideiConsumatori.it, associazione che – dopo aver visto i servizi del tg satirico di Antonio Ricci – ha presentato la denuncia che ha portato l’(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ad aprire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauceriFm : @MargaretCal1 @RosellaLara19 Quelli che si infoiano perché ironicamente prendiamo di mira la Ely dimentica che stri… - DiDimiero : Naufragio migranti. Incredulo, leggo da una striscia di Rainews24. Frontex: 'Barcone avvistato sabato e subito avve… - rep_genova : Genova, il Comune fa causa per l'ascensore dello scandalo, finito anche nel mirino di 'Striscia la notizia' [di Alb… - CrescenzoFilo : RT @Luanaisme: Sono in Italia ?? c’è il logo di striscia la notizia alle loro spalle #terraamara - Luanaisme : Sono in Italia ?? c’è il logo di striscia la notizia alle loro spalle #terraamara -