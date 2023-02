Strage migranti Crotone, 63 morti: si cercano i dispersi (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei dispersi del naufragio di domenica mattina a Steccato di Cutro, zona marina del comune di Cutro, nel Crotonese. Resta al momento 63 il numero di vittime accertate. L’ultimo corpo recuperato è stato quello della ragazzina di 14 anni trovata ieri sera sulla spiaggia, mentre non si conosce ancora il numero dei dispersi. Le ricerche sono proseguite nella notte con due unità navali della Guardia Costiera della classe “Ogni tempo” supportate da una imbarcazione della Guardia di Finanza cui si uniranno, questa mattina, pure le motovedette S.A.R. Queste ultime sinora non sono state utilizzabili a causa delle cattive condizioni del mare. Sempre oggi riprenderà “l’operatività alternata del dispositivo di oggi – come spiega la prefettura – mediante l’impiego di un elicottero dei ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche deidel naufragio di domenica mattina a Steccato di Cutro, zona marina del comune di Cutro, nelse. Resta al momento 63 il numero di vittime accertate. L’ultimo corpo recuperato è stato quello della ragazzina di 14 anni trovata ieri sera sulla spiaggia, mentre non si conosce ancora il numero dei. Le ricerche sono proseguite nella notte con due unità navali della Guardia Costiera della classe “Ogni tempo” supportate da una imbarcazione della Guardia di Finanza cui si uniranno, questa mattina, pure le motovedette S.A.R. Queste ultime sinora non sono state utilizzabili a causa delle cattive condizioni del mare. Sempre oggi riprenderà “l’operatività alternata del dispositivo di oggi – come spiega la prefettura – mediante l’impiego di un elicottero dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - picogiovanni : RT @EzioSavasta: Il naufragio di #migranti al largo delle nostre coste è un'inaccettabile strage. Chiediamo vie di ingresso regolari, #corr…