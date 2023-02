Strage di Migranti, un pescatore inguaia il governo "La Guardia costiera ha chiesto a me di intervenire" (Di martedì 28 febbraio 2023) Continuano senza sosta le ricerche a largo delle coste crotonesi, mancano all'appello almeno 30 persone vittime della distruzione della barca su cui viaggiavano per raggiungere l'Italia. Il bilancio è tragico: 63 morti accertati, di cui 20 bambini o ragazzini. Ma mentre si cercano altri Migranti, scoppia la polemica intorno al governo. La segnalazione di Frontex – l’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera – giunge intorno alle 22:30 di sabato 25 febbraio. Ed è chiara. La Guardia costiera di Reggio Calabria – che dipende dal ministro Matteo Salvini – riceve la rilevazione termica dell’imbarcazione: risulta - si legge sul Fatto Quotidiano - particolarmente “intensa” e soprattutto “ampia”. La comunicazione è precisa fino a questo punto: "a bordo c’è un telefono cellulare ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 febbraio 2023) Continuano senza sosta le ricerche a largo delle coste crotonesi, mancano all'appello almeno 30 persone vittime della distruzione della barca su cui viaggiavano per raggiungere l'Italia. Il bilancio è tragico: 63 morti accertati, di cui 20 bambini o ragazzini. Ma mentre si cercano altri, scoppia la polemica intorno al. La segnalazione di Frontex – l’Agenzia europea delladi frontiera e– giunge intorno alle 22:30 di sabato 25 febbraio. Ed è chiara. Ladi Reggio Calabria – che dipende dal ministro Matteo Salvini – riceve la rilevazione termica dell’imbarcazione: risulta - si legge sul Fatto Quotidiano - particolarmente “intensa” e soprattutto “ampia”. La comunicazione è precisa fino a questo punto: "a bordo c’è un telefono cellulare ...

