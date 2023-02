Strage di migranti sulle coste di Crotone, trovato un altro corpo: i morti sono 64 – VIDEO (Di martedì 28 febbraio 2023) Crotone – Salgono a 64 le vittime accertate del naufragio di Steccato di Cutro, nel Crotonese. In questi minuti è stato trovato il corpo di un uomo, proprio sulla spiaggia di Steccato a poca distanza dal luogo del naufragio avvenuto all’alba di domenica. Le ricerche proseguono anche oggi. A breve riprenderà “l’operatività alternata del dispositivo di oggi – come spiega la prefettura – mediante l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco e uno della Guardia di Finanza”. La perlustrazione in mare è a cura dei nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza che riprenderà sempre oggi. Il punto della situazione è stato fatto ieri sera, nella prefettura di Crotone, nel corso di una riunione del Centro coordinamento soccorsi. #Crotone, #naufragio ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023)– Salgono a 64 le vittime accertate del naufragio di Steccato di Cutro, nelse. In questi minuti è statoildi un uomo, proprio sulla spiaggia di Steccato a poca distanza dal luogo del naufragio avvenuto all’alba di domenica. Le ricerche proseguono anche oggi. A breve riprenderà “l’operatività alternata del dispositivo di oggi – come spiega la prefettura – mediante l’impiego di un elicottero dei Vigili del Fuoco e uno della Guardia di Finanza”. La perlustrazione in mare è a cura dei nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza che riprenderà sempre oggi. Il punto della situazione è stato fatto ieri sera, nella prefettura di, nel corso di una riunione del Centro coordinamento soccorsi. #, #naufragio ...

