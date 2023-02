Strage di migranti, l’afghano sopravvissuto: «Ho perso moglie e tre figli, è tutta colpa mia» (Di martedì 28 febbraio 2023) Javed: «Non avrei dovuto portarli». L’ultima telefonata di una donna siriana: «Amore, vedo la costa». La solidarietà del bambino ucraino che porta la sua bambola Leggi su corriere (Di martedì 28 febbraio 2023) Javed: «Non avrei dovuto portarli». L’ultima telefonata di una donna siriana: «Amore, vedo la costa». La solidarietà del bambino ucraino che porta la sua bambola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : Strage di migranti, #naufragio in Calabria. Decine di persone morte tra cui molti bambini. La vita è sacra, va sa… - matteorenzi : Ancora una strage di migranti in mare. E ancora una strage di bambini. Lo abbiamo detto anche questa settimana in S… - amnestyitalia : 'Le persone non muoiono in mare perché partono, muoiono in mare perché lì non trovano soccorsi, muoiono in mare per… - Luxgraph : Strage di migranti, l’afghano sopravvissuto: «Ho perso moglie e tre figli, è tutta colpa mia» #corriere #news #2022… - ilgallico50Ac : Hanno invocato il blocco navale, volevano affondare i barchini, la chiamano pacchia, sono un carico residuo. E ora… -