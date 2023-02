Strage di migranti in Calabria, 64 morti. Fermati 3 scafisti (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - I morti del naufragio di Steccato di Cutro salgono a 64 dopo il ritrovamento all'alba del corpo di un uomo riverso sulla spiaggia. Mentre le ricerche dei dispersi continuano senza sosta si è aperta oggi la camera ardente per rendere omaggio alla vittime. Intanto anche la politica si muove dopo la Strage del mare. Giorgia Meloni ha scritto al Consiglio e alla Commissione Ue: “Agire subito”. E il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde dopo le polemiche: “Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli”. Caccia ai responsabili della Strage Alle ricerche dei dispersi si affianca il lavoro degli inquirenti a caccia dei responsabili della Strage: al momento sono stati Fermati tre presunti scafisti: sono un cittadino turco e due pachistani. Il viaggio delle morte – ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Idel naufragio di Steccato di Cutro salgono a 64 dopo il ritrovamento all'alba del corpo di un uomo riverso sulla spiaggia. Mentre le ricerche dei dispersi continuano senza sosta si è aperta oggi la camera ardente per rendere omaggio alla vittime. Intanto anche la politica si muove dopo ladel mare. Giorgia Meloni ha scritto al Consiglio e alla Commissione Ue: “Agire subito”. E il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde dopo le polemiche: “Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli”. Caccia ai responsabili dellaAlle ricerche dei dispersi si affianca il lavoro degli inquirenti a caccia dei responsabili della: al momento sono statitre presunti scafisti: sono un cittadino turco e due pachistani. Il viaggio delle morte – ...

