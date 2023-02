Strage di migranti a Cutro, la versione della Guardia costiera: «Primo Sos alle 4.30». L’avviso di Frontex la sera prima (Di martedì 28 febbraio 2023) Sarebbe arrivata solo alle 4.30 del mattino la prima «informazione di emergenza» sull’imbarcazione che spezzandosi al largo della costa di Steccato di Cutro, in Calabria, ha provocato la morte di almeno 64 migranti naufragati a causa del mare mosso domenica scorsa. È questa la versione ufficiale della Guardia costiera che, rispondendo a chi sostiene che si sarebbe potuto fare di più per abbordare il barcone, aggiunge come la segnalazione dell’agenzia europea della Guardia costiera Frontex parlasse di un’imbarcazione che «risultava navigare regolarmente, a 6 nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Sarebbe arrivata solo4.30 del mattino la«informazione di emergenza» sull’imbarcazione che spezzandosi al largocosta di Steccato di, in Calabria, ha provocato la morte di almeno 64naufragati a causa del mare mosso domenica scorsa. È questa laufficialeche, rispondendo a chi sostiene che si sarebbe potuto fare di più per abbordare il barcone, aggiunge come la segnalazione dell’agenzia europeaparlasse di un’imbarcazione che «risultava navigare regolarmente, a 6 nodi e in buone condizioni di gggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta ...

