Strage di Cutro | lo scafista scampato al linciaggio dei superstiti sulla spiaggia | i carabinieri lo strappano dalle mani dei migranti

Tutti gli altri non hanno ancora un nome e un cognome dopo il naufragio di Steccato di. I minori morti sono 14. Altri 14 sono superstiti, di cui 5 ricoverati in ospedale, 6 al Cara di Capo ...Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - in merito al naufragio diin Calabria - in ... Il racconto dei sopravvissuti allanel mare di Crotone: "Il capo era un turco tatuato. ...AGI - Il numero dei morti del naufragio di Steccato disale a 64 dopo il ritrovamento all'alba del corpo di un uomo riverso sulla spiaggia. Mentre le ...anche la politica si muove dopo la...

Naufragio dei migranti a Cutro è strage di Stato, Piantedosi si dimetta Il Riformista

È scampato al linciaggio uno degli scafisti che hanno condotto alla morte 64 dei 250 migranti partiti del porto di Izmir in Turchia e naufragati al largo della costa calabrese. Secondo ...Fino a questo momento sono sessantaquattro i morti, tra cui 15 minori e 21 donne, e oltre quaranta i dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio nelle acque davanti a Cutro, ...