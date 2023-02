Strage di Cutro | le 64 bare allineate nel palasport di Crotone | la camera ardente dei migranti apre domani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreapurgatori : Quanta saggezza. Mglio farli morire di fame o di guerra. #Crotone i morti sono 62. #Piantedosi: «Sbagliato mettere… - Agenzia_Ansa : La strage di migranti sulla spiaggia di Cutro, in Calabria. Sinora i morti accertati sono 59, ci sono anche diversi… - ilriformista : È evidentissimo il fatto che s’è consumata una clamorosa e volontaria omissione di soccorso che ha prodotto una eca… - repubblica : Strage di Cutro, la Guardia costiera: 'Frontex segnalò un barcone che navigava regolarmente, noi avvisati solo dopo… - repubblica : Strage di Cutro, la Guardia costiera: 'Frontex segnalò un barcone che navigava regolarmente, noi avvisati solo dopo… -

E' la camera ardente delladi. Sarà aperta domani mattina (mercoledì). E' stata allestita all'interno del PalaMilone di Crotone per contenere le 64 vittime finora recuperate del tragico ...Soccorsi sotto accusa Naufragio di, Piantedosi: "Colpa di genitori irresponsabili". E' bufera: "Disumano" Naufragio di, trovati altri corpi: salgono a 64 le vittime. Fermati tre scafisti. ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Naufragio di, la aspettava da anni: "Mi ha detto 'Sto arrivando'. E ora non ho neanche un corpo da piangere" Decreto anti - ong, legali di Msf al lavoro ...

Naufragio dei migranti a Cutro è strage di Stato, Piantedosi si dimetta Il Riformista

Non si conosce il nome del bambino nella bara sistemata nel Palasport di Crotone. E' la camera ardente della strage di Cutro. Sarà aperta domani mattina (mercoledì). E' stata allestita all'interno del ...In apertura dei lavori il Consiglio comunale si è raccolto in un minuto di silenzio per la strage di migranti sulla spiaggia di Cutro, a venti chilometri da Crotone, dove la notte di sabato scorso un… ...