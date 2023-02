Strage di Crotone | 63 vittime accertate Il Procuratore | ' Indagine sul naufragio non sui soccorsi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Strage di migranti, 43 i corpi recuperati. Si temono oltre 100 vittime #Crotone - Agenzia_Ansa : La strage di migranti sulla spiaggia di Cutro, in Calabria. Sinora i morti accertati sono 59, ci sono anche diversi… - andreapurgatori : Quanta saggezza. Mglio farli morire di fame o di guerra. #Crotone i morti sono 62. #Piantedosi: «Sbagliato mettere… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Dopo le frasi che colpevolizzano i migranti morti davanti a Crotone, il ministro dell’Interno si difende - lablegia : RT @ilmanifesto: Salgono a 63 le vittime della strage al largo di Crotone. All’appello mancano ancora una trentina di persone. Bufera su Pi… -

- L'ultimo corpo ritrovato è di una ragazzina di 14 anni. Continuano le ricerche dei dispersi: una trentina. Ancora incerto il numero complessivo dei migranti che viaggiavano sul barcone. Fermati ...Decine di persone si sono radunate davanti al palazzetto dello sport diper una fiaccolata in ricordo delle vittime del naufragio di migranti davanti alle coste di ...alle vittime della

Strage di migranti in Calabria: è morto un uomo ricoverato in gravi condizioni, aumenta il bilancio delle vittime - Calabria Agenzia ANSA

La strage dei migranti, fermati quattro scafisti. Piantedosi: "La disperazione non giustifica" RaiNews

Strage migranti Crotone, trovato un altro corpo: 64 i morti Adnkronos

Strage migranti Crotone, "da scafisti chiesti 8mila euro a passeggero" Adnkronos

Naufragio a Crotone, è strage: decine di corpi recuperati e di dispersi Avvenire

«Un'altra strage in mare davanti a Crotone che pesa sulle coscienze di chi, solo qualche settimana fa, ha voluto approvare un decreto che ha la sola finalità di ostacolare i salvataggi in mare», dice.Il presidente della Regione ha disposto il lutto regionale per la strage dei migranti di Cutro invitando gli Enti ad associarsi al cordoglio ...