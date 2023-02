Strade Bianche 2023: percorso, orari, altimetria e favoriti (Di martedì 28 febbraio 2023) Sabato 4 marzo, con partenza e arrivo a Siena, va in scena la 17esima edizione della Strade Bianche, corsa ciclistica inserita nell'UCI World Tour e che, per via del suo duro percorso caratterizzato da diversi tratti di sterrato e da alcuni muri, è ormai diventato un appuntamento prestigioso per i corridori e affascinante per i tifosi. La corsa, con partenza e arrivo a Siena, si sviluppa lungo un percorso di 184 km, con 63 km di Strade sterrate divise in 11 settori, che richiama sia il ciclismo di altri tempi che le famose classiche del Nord, tanto da meritarsi l'appellativo de “la Classica del Nord più a sud d'Europa”. I favoriti della Strade Bianche 2023 L'albo d'oro delle ultime edizioni della Strade ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 febbraio 2023) Sabato 4 marzo, con partenza e arrivo a Siena, va in scena la 17esima edizione della, corsa ciclistica inserita nell'UCI World Tour e che, per via del suo durocaratterizzato da diversi tratti di sterrato e da alcuni muri, è ormai diventato un appuntamento prestigioso per i corridori e affascinante per i tifosi. La corsa, con partenza e arrivo a Siena, si sviluppa lungo undi 184 km, con 63 km disterrate divise in 11 settori, che richiama sia il ciclismo di altri tempi che le famose classiche del Nord, tanto da meritarsi l'appellativo de “la Classica del Nord più a sud d'Europa”. IdellaL'albo d'oro delle ultime edizioni della...

