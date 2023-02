Storia di una simbiosi artistica: Emilio Fallarino e Corrado Ciervo si raccontano (VIDEO) (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Emilio Fallarino e Corrado Ciervo, la simbiosi tra due arti: recitazione e musica. Insieme per un progetto ambizioso che vedrà il racconto del primo camminare di pari passo sulle note del secondo. Una chiacchierata nello studio di registrazione di Corrado Ciervo, un percorso per capire cosa c’è da aspettarsi in questo spettacolo, quali le difficoltà da affrontare ma, soprattutto, cosa i due sperando di lasciare al pubblico. Il tema dominante sarà l’amore, affrontato attraverso le poesie di Charles Bukowski e con un sottofondo musicale del violinista che, per l’occasione, allargherà il suo orizzonte con l’inserimento di altri strumenti, una sorta di one man band per l’occasione. Emilio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento –, latra due arti: recitazione e musica. Insieme per un progetto ambizioso che vedrà il racconto del primo camminare di pari passo sulle note del secondo. Una chiacchierata nello studio di registrazione di, un percorso per capire cosa c’è da aspettarsi in questo spettacolo, quali le difficoltà da affrontare ma, soprattutto, cosa i due sperando di lasciare al pubblico. Il tema dominante sarà l’amore, affrontato attraverso le poesie di Charles Bukowski e con un sottofondo musicale del violinista che, per l’occasione, allargherà il suo orizzonte con l’inserimento di altri strumenti, una sorta di one man band per l’occasione....

