Stop mortori termici 2035 | l’Italia voterà contro

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ormai è certoallodei motorinel. La posizione verrà ufficializzata domani alla riunione degli Ambasciatori Ue dove il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto chiederà che la transizione sia economicamente sostenibile e socialmente equa; ma soprattutto dove ribadirà come per Italia l’elettrico non costituisce l’unica via per emissioni zero. Domani a Bruxelles quindiesprimerà una posizione contraria alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita di auto e van con motorial. Pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione,sostiene che i target ambientali vadano perseguiti ...