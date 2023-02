(Di martedì 28 febbraio 2023) "La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nellecon la Russia, non si: so che è difficile spendere di più in difesa perché c'è meno spazio per altre cose ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleDann1 : ?? #Stoltenberg: 'La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la #Russia, non… - MinnilluGRATIS : RT @Agenzia_Ansa: 'La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la Russia, non si torna indietro'. Lo… - News24_it : Stoltenberg, in relazioni con Mosca non si torna indietro - Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: 'La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la Russia, non si torna indietro'. Lo… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: 'La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la Russia, non si torna indietro'. Lo… -

"La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nellecon la Russia, non si torna indietro: so che è difficile spendere di più in difesa perché ...della Nato Jens...Sulla possibilità che la Cina fornisca armi alla Russia,ha spiegato: 'Non vediamo ... pur mantenendo le suecon la Russia. Anche per questo, il posizionamento cinese è stato ...... le tensioni risultanti potrebbero avere conseguenze sulledell'Occidente con Pechino per ... dice a Tallinn il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jensin conferenza ...

Stoltenberg: "Nelle relazioni con Mosca non si torna indietro" - Mondo Agenzia ANSA

"La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la Russia, non si torna indietro: so che è difficile spendere di più in difesa perché c'è meno spazio per altre cose ...Ma, se la Cina dovesse andare avanti e fornire aiuti letali alla Russia, le tensioni risultanti potrebbero avere conseguenze sulle relazioni dell’Occidente ... generale dell’Alleanza atlantica Jens ...