Stoltenberg conferma | l’Ucraina sarà nella Nato

Jens Stoltenberg apre all'Ucraina nella Nato, e non è la prima volta che ciò accade. Lo aveva detto il 18 gennaio, lo aveva ribadito il 15 febbraio, subordinando il suo ingresso alla fine della guerra con la Russia, lo conferma oggi ricordando ai margini della sua visita in Finlandia, Paese candidato all'ingresso nell'Alleanza Atlantica.

