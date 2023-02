Stoccarda | casa in fiamme e due uomini accoltellati | fermato un 45 enne italiano Cosa sappiamo finora

(Di martedì 28 febbraio 2023) Un appartamento in, due persone uccise a coltellate e un. Sono questi i principali elementi emersi in queste ore in merito al giallo che ha colpitodove un aggressore, stando alle prime informazioni dei media tedeschi come il Bild, sarebbe un uomodi 45 anni. Mentre le due vittime sono un ragazzo di 32 anni e una donna di 53, estratti vivi dai soccorritori ma morti poco dopo in ospedale. La vicenda ha ancora alcuni elementi poco chiari, ma gli inquirenti hanno avviato le indagini nel tentativo di delinearepuò essere accaduto nella palazzina della Wilehlm Geiger Platz. «Sul caso indaga l’Anticrimine e le indagini sono in corso», fa sapere Stefan Widmann, portavoce della polizia del luogo. «La dinamica è ancora assolutamente poco chiara», ci tiene a puntualizzare ...

Sono questi i principali elementi emersi in queste ore in merito al giallo che ha colpito...più accreditata è che l'uomo avrebbe accoltellato le due vittime per poi dare fuoco alla. ll ...Un italiano di 45 anni è stato arrestato acon l'accusa di omicidio. Avrebbe ucciso a coltellate due persone, un uomo di 32 anni e ...armato con due coltelli e impediva l'accesso nellain ...

Due persone sono state trovate morte in un appartamento in fiamme oggi a Stoccarda con la polizia che ha arrestato un uomo, armato di due coltelli, all'ingresso dell'abitazione. Secondo quanto riferit ...Le due vittime, un uomo di 32 anni e una donna di 53, sono state estratte dai soccorritori da una casa incendiata, ma sono poi morte in ospedale. Indagini in corso ...