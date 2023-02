“Sto malissimo” Aurora Ramazzotti e la gravidanza | perché ha scritto così sui social

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023), laè agli sgoccioli; nei giorni scorsi era arrivato anche un clamoroso spoiler sul nome del bambino. È successo durante un’intervista che papà Eros ha rilasciato nei giorni scorsi a commento delle quale il giornalista Alberto Dandolo ha raccontato come il piccolo potrebbe chiamarsi Nicolò. Intanto, nei giorni scorsi, durante Michelle Impossible, il programma di mamma Michelle Hunziker in onda sulla reti Mediasetha ricordato il momento in cui ha svelato a papà Eros che sarebbe diventato nonno. “Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con‘nonno loading’ e sei svenuto sul letto quando hai saputo della”, ha detto la figlia di Michelle che nella sua storia ...