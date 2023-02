“Sto male…”. Massimo Giletti, il crollo inaspettato a Belve. Lacrime e voce rotta davanti alla Fagnani (Di martedì 28 febbraio 2023) Massimo Giletti in Lacrime a Belve. Momenti di commozione per il giornalista e conduttore di La7 intervistato da Francesca Fagnani nel suo programma in onda in prima serata martedì 28 febbraio su Rai Due. Durante l’intervista a Massimo Giletti la giornalista Francesca Fagnani ha affrontato i temi più delicati della vita e della carriera del giornalista, andando evidentemente toccare alcuni nervi scoperti, dal rapporto col padre, all’allontanamento dalla Rai dopo trent’anni di collaborazione e il passaggio a La7 e un retroscena su Fiorello. L’intervista andrà in onda martedì 28 febbraio ma sul sito di Davide Maggio si può leggere una anticipazione. Leggi anche: “Mi hanno detto di smettere”. Massimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023)in. Momenti di commozione per il giornalista e conduttore di La7 intervistato da Francescanel suo programma in onda in prima serata martedì 28 febbraio su Rai Due. Durante l’intervista ala giornalista Francescaha affrontato i temi più delicati della vita e della carriera del giornalista, andando evidentemente toccare alcuni nervi scoperti, dal rapporto col padre, all’allontanamento dRai dopo trent’anni di collaborazione e il passaggio a La7 e un retroscena su Fiorello. L’intervista andrà in onda martedì 28 febbraio ma sul sito di Davide Maggio si può leggere una anticipazione. Leggi anche: “Mi hanno detto di smettere”....

