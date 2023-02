Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Stellini: '#AntonioConte vicino al rientro, forse in settimana. Ma è come averlo sempre con noi' - AphexTriplets : Stellini > Pep Klopp Mourinho Conte… - PianetaMilan : Tottenham, Stellini: “Conte può tornare presto con noi” - barend_thfc : @kkw19841 @TheSpursExpress ****Stellini-Mason-Conte-Emerson-Skipp - kkw19841 : @barend_thfc @TheSpursExpress ***Stellini-Mason-Conte-Emerson -

Cristianfissa di nuovo entro la settimana il ritorno dial Tottenham, lasciato dopo la sfida di San Siro col Milan per tornare a Torino e guarire dall'intervento per l'asportazione ...Le parole di Cristian, vice allenatore di Antonioal Tottenham, dopo il successo contro il Chelsea Cristianha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Tottenham per 2 - 0 contro il ...: unione di intenti totale al Tottenham (e non solo) . Il rapporto professionalenasce nel 2007 . L'incredibile statistica di, "secondo" di: 4 vittorie ...

Stellini: "Conte vicino al rientro, forse in settimana. Ma è come averlo sempre con noi" La Gazzetta dello Sport

Parla il vice del tecnico del Tottenham in convalescenza per ragioni di salute dopo la sfida di San Siro col Milan: obiettivo esserci sabato col Southampton in vista del ritorno coi rossoneri ...Nuovi problemi per Potter, tecnico del Chelsea, che non avrà a disposizione Thiago Silva per le prossime partite ...