Stellantis - Investimenti in Indiana e Argentina (Di martedì 28 febbraio 2023) Stellantis ha in programma di investire 155 milioni di dollari (146 milioni di euro al cambio attuale) in tre impianti di Kokomo (Indiana) per la produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico (EDM) destinati ai veicoli da assemblare in Nord America. Le risorse consentiranno di salvaguardare oltre 265 posti di lavoro e serviranno a sostenere le strategie di elettrificazione del piano Dare Forward: il gruppo punta a lanciare 25 auto a batteria solo negli Stati Uniti entro il 2030 e a raggiungere un mix delle vendite per il 50% rappresentato da Bev. Gli EDM. I nuovi moduli, che saranno integrati nei modelli basati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame, sono costituiti da tre componenti principali (motore elettrico, elettronica di potenza e trasmissione) racchiusi in un singolo modulo al fine di offrire, a costi concorrenziali, migliori ...

