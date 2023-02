Stellantis: investe in Usa 155 mln dollari per sostenere elettrificazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. -(Adnkronos) - Ammonta a 155 milioni di dollari l'investimento che Stellantis ha annunciato per tre stabilimenti di Kokomo, Indiana, destinati alla produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico che consentiranno di alimentare i veicoli elettrici che saranno assemblati in Nord America. Una operazione che va a rafforzare l'obiettivo di coprire il 50% delle vendite negli Stati Uniti con veicoli elettrici a batteria entro il 2030. Con oltre 25 lanci di veicoli elettrici a batteria (BEV) pianificati negli Stati Uniti da qui al 2030, i moduli prodotti a Kokomo - si sottolinea da Stellantis - saranno integrati nei veicoli basati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame. Gli investimenti riguarderanno gli impianti Indiana Transmission, Kokomo Transmission e Kokomo Casting. I nuovi moduli, ottimizzati rispetto ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. -(Adnkronos) - Ammonta a 155 milioni dil'investimento cheha annunciato per tre stabilimenti di Kokomo, Indiana, destinati alla produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico che consentiranno di alimentare i veicoli elettrici che saranno assemblati in Nord America. Una operazione che va a rafforzare l'obiettivo di coprire il 50% delle vendite negli Stati Uniti con veicoli elettrici a batteria entro il 2030. Con oltre 25 lanci di veicoli elettrici a batteria (BEV) pianificati negli Stati Uniti da qui al 2030, i moduli prodotti a Kokomo - si sottolinea da- saranno integrati nei veicoli basati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame. Gli investimenti riguarderanno gli impianti Indiana Transmission, Kokomo Transmission e Kokomo Casting. I nuovi moduli, ottimizzati rispetto ai ...

Stellantis investe 155 milioni di dollari in tre stabilimenti USA per veicoli elettrici Dal 2020 Stellantis ha investito quasi 3,3 miliardi di dollari in Indiana per promuovere la transizione verso l'elettrificazione.

Stellantis investe nel rame in Argentina - FormulaPassion.it Stellantis investe nel rame catodico Stellantis ha annunciato che acquisirà una partecipazione azionaria del 14,2% in McEwen Copper, filiale della società mineraria canadese McEwen Mining.

Stellantis: investe in Usa 155 mln dollari per sostenere elettrificazione L'investimento consentirà di mantenere oltre 265 posti di lavoro nei tre stabilimenti. Dal 2020 Stellantis ha investito quasi 3,3 miliardi di dollari in Indiana per promuovere la transizione verso l'elettrificazione.

Stellantis: nel 2023 nuovi tagli in Italia Mentre investe 155 milioni in Argentina per acquisire una miniera di rame, in Italia Stellantis continua a ridurre il numero dei suoi lavoratori.