(Di martedì 28 febbraio 2023) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) –ha annunciato che investirà un totale di 155 milioni diin tre stabilimenti di Kokomo, Indiana, per la produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico (EDM) che consentiranno di alimentare i veicoli elettrici che saranno assemblati in Nord America al fine di centrare l’obiettivo di coprire il 50% delle vendite negli Stati Uniti con veicoli elettrici a batteria entro il 2030. Con oltre 25 lanci di veicoli elettrici a batteria (BEV) pianificati negli Stati Uniti da qui al 2030, gli EDM prodotti a Kokomo saranno integrati nei veicoli basati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame. L’EDM rappresenta una soluzione completa per i propulsori elettrici ed è costituito da tre componenti principali – motore elettrico, elettronica di potenza e trasmissione – racchiusi in un singolo modulo al fine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Stellantis investe 155 mln di dollari a supporto elettrificazione in Usa - soldi365 : Stellantis investe 155 milioni di dollari in tre stabilimenti per veicoli elettrici nell’Indiana - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Stellantis investe in Argentina,155 milioni in McEwen Copper. Per soddisfare domanda di rame e azzerare carbonio ent...… - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Stellantis investe in Argentina,155 milioni in McEwen Copper. Per soddisfare domanda di rame e azzerare carbonio ent...… - ANSA_Motori : Stellantis investe 155 milioni di dollari in un progetto in Argentina, che darà un importante contributo al piano d… -

Dal 2020ha investito quasi 3,3 miliardi di dollari in Indiana per promuovere la transizione verso l'elettrificazione. Ciò comprende anche un investimento di 643 milioni di dollari, ...mette 155 milioni negli Usa (Teleborsa) -investirà 155 milioni di dollari in tre stabilimenti di Kokomo, Indiana (Stati Uniti) , per la produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico (Edm). Moduli che consentiranno di ...Dal 2020ha investito quasi 3,3 miliardi di dollari in Indiana per promuovere la transizione verso l'elettrificazione.

Stellantis investe 155 milioni sul rame argentino. Con il 14,2% diventa secondo azionista di McEwen Copper Milano Finanza

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Stellantis ha annunciato che investirà un totale di 155 milioni di dollari in tre stabilimenti di Kokomo, Indiana, per la ...Da pochi minuti Stellantis ha annunciato un nuovo investimento da 155 milioni di dollari in tre stabilimenti in Indiana. Questo maxi investimento servirà per favorire lo sviluppo dell'elettrificazione ...