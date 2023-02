Statua Maradona, il Sindaco Manfredi: “Separare il rispetto per la memoria da zone d’ombra” (Di martedì 28 febbraio 2023) Separare “il rispetto per la memoria di Maradona da possibili zone d’ombra”. Questo l’appello del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che si è espresso in merito alla vicend della restituzione da parte del Comune di Napoli della scultura di Maradona, donata all’amministrazione dall’autore Domenico Sepe. “Il Comune prenderà questa Statua quando tutto sarà chiarito. Oggi la situazione non è chiara, abbiamo avuto comunicazioni e materiale dalla Procura e quindi necessariamente dobbiamo mantenere prudenza e dobbiamo aspettare che la magistratura faccia il suo corso. Quando tutto sarà chiaro poi decideremo”, spiega il primo cittadino che aggiunge: “E’ un tema molto delicato – ha aggiunto – e indipendentemente dalle ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023)“ilper ladida possibili”. Questo l’appello deldi Napoli Gaetanoche si è espresso in merito alla vicend della restituzione da parte del Comune di Napoli della scultura di, donata all’amministrazione dall’autore Domenico Sepe. “Il Comune prenderà questaquando tutto sarà chiarito. Oggi la situazione non è chiara, abbiamo avuto comunicazioni e materiale dalla Procura e quindi necessariamente dobbiamo mantenere prudenza e dobbiamo aspettare che la magistratura faccia il suo corso. Quando tutto sarà chiaro poi decideremo”, spiega il primo cittadino che aggiunge: “E’ un tema molto delicato – ha aggiunto – e indipendentemente dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Statua #Maradona, il Sindaco #Manfredi: 'Separare il rispetto per la memoria da zone d'ombra' - FabioOffreda : RT @angelo_forgione: La #statua di #Maradona realizzata da #DomenicoSepe, rifiutata dal comune di #Napoli dopo averla inaugurata, potrebbe… - nandoneapolis : Ma come si può sperare di riavere la statua di Maradona quando abbiamo un sindaco che patteggia per il bianconero? - NapoliAddict : Statua Maradona, parla il sindaco di Napoli: 'C'è un motivo preciso per cui non l'accettiamo' #Napoli… - sportli26181512 : Statua #Maradona, parla il sindaco di #Napoli: 'C'è un motivo preciso per cui non l'accettiamo': Gaetano Manfredi,… -